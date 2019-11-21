بايدن ينتقد سياسة ترامب تجاه روسيا "الساعية لتقسيم الناتو"

أعرب نائب الرئيس الأمريكي السابق جوزيف بايدن عن ثقته بأن دونالد ترامب، يتبع سياسة خاطئة تجاه روسيا التي تجهد لتفتيت حلف الناتو، مدعومة من الصين وكوريا الشمالية.

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وقال في مناظرة تلفزيونية على مستوى البلاد يوم الأربعاء في أطلنطا بجورجيا، بثتها قناة MSNBC: ترامب "ليس لديه فكرة عما يفعله" في السياسة الخارجية، والقيادة الروسية "تبذل قصارى جهدها لتقسيم الناتو"، فيما ترامب لا يعارض ذلك.

واعتبر بايدن أن ترامب بعد لقائه مع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، "أعطى كوريا الشمالية كل ما تريده" مما أدى إلى إضعاف خطير للعلاقات بين واشنطن وسيئول.

ولفت بايدن إلى أن الولايات المتحدة وبالتعاون مع حلفائها بحاجة إلى "الضغط على الصين" للحصول على مساعدة منها في نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

كما طالب بايدن ترامب أيضا، بانتقاد سلطات الصين بشكل أكثر فاعلية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

المصدر: "تاس"