غانتس يبلغ الرئيس الإسرائيلي بعدم تمكنه من تشكيل الحكومة

أبلغ زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بعجزه عن تشكيل حكومة جديدة في الموعد المحدد.

واعترف غانتس بعجزه عن تشكيل الحكومة في اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعد فشل مشاوراته مع رئيس الوزراء الحالي، زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، وزعيم "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان.

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وأكد غانتس للرئيس التزامه بمواصلة بذل كل الجهود من أجل تشكيل "حكومة جيدة لمواطني إسرائيل" في حال منحه الرئيس مهلة أخرى، مدتها 21 يوما.

وحمل غانتس بنيامين نتنياهو مسؤولية فشل المشاورات، متهما الليكود بأنه "يعمل لصالح شخص واحد".

يذكر أن الرئيس الإسرائيلي كلف غانتس بتشكيل الحكومة بعد فشل بنيامين نتنياهو في تحقيق ذلك. وفي حال عجز غانتس عن تشكيل الحكومة في حال تم التمديد له، ستشهد إسرائيل انتخابات تشريعية جديدة، علما بأن الانتخابات التي جرت في أبريل وسبتمبر من العام الجاري لم تثمر عن حكومة جديدة.

المصدر: وكالات