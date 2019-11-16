غانتس يلتقي رئيس إسرائيل قبل 4 أيام من انقضاء مهلة تشكيل الحكومة

من المقرر أن يلتقي زعيم تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي، بيني غانتس، اليوم رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، فيما يوشك التفويض الرئاسي الممنوح له بتشكيل الحكومة على النهاية دون إحراز تقدم يذكر.

وسيعقد الاجتماع بين غانتس وريفلين اليوم السبت في مقر إقامة رئيس البلاد بمدينة القدس، ومن المتوقع أن يتركز على ما استطاع غانتس تحقيقه من التقدم في المشاورات مع القوى السياسية الأخرى، وذلك قبل أربعة أيام من انقضاء التفويض الرئاسي الممنوح له بتشكيل الائتلاف الحاكم.

وقبيل اللقاء توجه غانتس، الذي فشل في تأمين حكومة الأكثرية، عبر "فيسبوك" إلى زعماء الأحزاب اليمينية بطلب إعفاء زعيم حزب "الليكود" رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو من تعهداته أمام المعسكر اليميني والسماح له بخوض مفاوضات مباشرة.

وسبق أن التقى غانتس الخميس الماضي رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي يعد لاعبا حاسما في مساعي تشكيل الحكومة ويؤيد اقتراح رئيس البلاد بناء ائتلاف حاكم مؤلف غالبا من ممثلين عن "أزرق-أبيض" و"الليكود"، أكبر قوتين في الكنيست الجديد، مع تولي نتنياهو وغانتس رئاسته بالتناوب.

ويأتي ذلك وسط توقعات بتوجيه اتهامات رسميا في ثلاث قضايا فساد إلى نتنياهو في الأيام القليلة المقبلة، ويقضي اقتراح ريفلين بأخذ رئيس الوزراء إجازة غياب فورا في هذه الحالة.

وكلّف ريفلين غانتس بتشكيل الحكومة عقب فشل نتنياهو في تحقيق هذه المهمة للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري، بعد الانتخابات التشريعية الثانية في 17 سبتمبر.

وإذا لم ينجح رئيس "أزرق-أبيض" أيضا في تشكيل الحكومة ستُمنح للكنيست 21 يوما لترشيح أي نائب فيه سيتمكن من كسب أصواب غالبية المشرعين (61 صوتا) وإذا لم يحدث ذلك فإن هذا سيدفع البلاد إلى الانتخابات الثالثة على التوالي خلال هذا العام.

المصدر: هآرتس