إيران.. إلقاء القبض على إعلامي بتهمة التعاون مع روح الله زم

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الأمن اعتقلت عبد الرضا داوري، الإعلامي المقرب من الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد.

وقالت وسائل الإعلام إن عبد الرضا داوري اعتقل بتهمة التعاون مع المعارض الإيراني روح الله زم.

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وأكد مهدي مصطفى بور، محامي الدفاع، اعتقال موكله. وقال في مقابلة مع وكالة "ISNA" سنتابع الأمر يوم الأربعاء مع الإدعاء لمعرفة ما إذا كان هو من أصدر أمرا بذلك.

ورفض المحامي الخوض في ما إذا كان اعتقال موكله يتعلق بقناة "آمد نيوز" أم بسبب مسألة أخرى.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن "قوات الحرس الثوري اعتقلت المعارض روح الله زم الشهر الماضي خارج إيران، واقتادته إلى داخل البلاد في عملية أمنية معقدة".

وفي شهر أكتوبر، أعلنت استخبارات "الحرس الثوري الإيراني" عن إلقاء القبض على مدير قناة على تطبيق "تلغرام"، يعمل بتوجيه من المخابرات الفرنسية والأمريكية والإسرائيلية بعد استدراجه بعملية استخباراتية معقدة.

وقالت استخبارات الحرس الثوري إن "روح الله زم كان يدير قناة آمد نيوز بتوجيه من المخابرات الفرنسية ودعم المخابرات الأمريكية والإسرائيلية".

كما بث التلفزيون الرسمي صورا واعترافات المعارض روح الله زم.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية