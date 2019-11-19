قالت كوريا الجنوبية إن جماعة "أنصار الله" الحوثيين احتجزت 3 سفن، بينها سفينتان كوريتان، ومواطنين كوريين، قرب جزيرة كمران في اليمن، صباح أمس الاثنين.

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وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أن 16 شخصا كانوا على متن هذه السفن، وأن 2 منهم كوريان، مضيفة أن السفن الثلاث ترسوا حاليا في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة في اليمن.

وتم احتجاز السفن الثلاث عند توجهها إلى ميناء بربرة في الصومال، قادمة من ميناء جازان في السعودية. وأبلغ أحد الكوريين الجنوبيين، شركتهما باستيلاء الحوثيين على السفينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها قالت جماعة "أنصار الله" إن السفن انتهكت المياه الإقليمية اليمنية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محمد علي الحوثي، وهو مسؤول كبير في الجماعة، أن خفر السواحل اليمني يتحقق لمعرفة ما إذا كانت السفن المحتجزة تنتمي إلى دول التحالف العربي أم إلى كوريا الجنوبية، وفي حال اتضح أنها تابعة لكوريا الجنوبية، سيتم إطلاق سراحها بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

المصدر: يونهاب