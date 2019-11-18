بيلوسي تحث ترامب على الإدلاء بإفاداته ضمن تحقيق العزل

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، رئيس البلاد، دونالد ترامب، إلى الإدلاء شخصيا بإفاداته ضمن إطار تحقيق العزل الذي أطلق بحقه الديمقراطيون في المجلس.

وحثت الديمقراطية بيلوسي، أمس الأحد، في مقابلة مع قناة CBS، ترامب على المثول أمام المحققين في مجلس النواب أو تقديم إفاداته خطيا، مضيفة أن "جميع الفرص" متوفرة لدى الرئيس لطرح قضيته.

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وقالت: "بإمكان الرئيس المثول أمام اللجنة (لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي تجري التحقيق) والتحدث لقول كل الحقيقة التي يريد قولها إن كان يرغب في ذلك"، مشددة على أنه "إذا كانت بحوزة ترامب معلومات تبرئ ساحته، فإن المحققين يتطلعون إلى الاطلاع عليها".

وتعهدت بيلوسي بحماية ومنع كشف شخصية مسؤول في الاستخبارات الأمريكية رفع شكوى التبليغ المدوية، ما دفع الديمقراطيين في مجلس النواب إلى إطلاق تحقيق العزل.

وانضم إلى دعوة بيلوسي زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي قال أثناء مؤتمر صحفي: "في حال لم يتفق دونالد ترامب مع ما يسمعه ولا يعجبه، فلا يتعين عليه نشر تغريدات بل الوصول إلى اللجنة والإدلاء بإفاداته تحت القسم، والسماح بفعل نفس الشيء لمحيطه".

ولفت شومر إلى أن إصرار البيت الأبيض على منع الشهود من التعاون مع تحقيق العزل يثير تساؤلات بشأن ما يخفيه ترامب.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تستعد فيه لجنة الاستخبارات في مجلس النواب للأسبوع الثاني من الجلسات العلنية في قضية عزل ترامب، ومن المقرر أن يمثل أمام المحققين في الأيام المقبلة عدد من الذين يعدون شهودا رئيسيين في القضية، بمن فيهم سفير الإدارة الأمريكية لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سونلاند.

ويتمحور تحقيق العزل حول الاتصال الهاتفي الذي جرى، في 25 يوليو الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ويعتقد الديمقراطيون أن ترامب، باستغلال ملف المساعدات العسكرية إلى كييف، مارس الضغط على حكومة كييف بغية إجبارها على فتح تحقيق مع هانتر بايدن، العضو السابق في مجلس إدارة شركة "بوريسما" الأوكرانية، ونجل المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة جو بايدن.

المصدر: CBS + أسوشيتد برس