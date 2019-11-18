أفاد الإعلام الرسمي الإيراني بإحباط عملية اغتيال ممثل المرشد الإيراني وخطيب صلاة الجمعة، ناصري يزدي، في مدينة يزد وسط إيران وإلقاء القبض على عدد من المهاجمين وهروب عدد آخر منهم.

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وذكرت وسائل الإعلام أن محاولة الاغتيال تأتي ضمن محاولات مثيري الشغب وبعض الجهات لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

في سياق متصل اعتقل الحرس الثوري الإيراني 150 من مثيري الشغب في مدينة كرج غرب العاصمة طهران، والمعتقلون أقروا بتلقيهم تدريبات داخل وخارج البلاد على مهاجمة الممتلكات العامة وحصولهم على أموال لتنفيذ ذلك.

كما تم اعتقال 180 شخصا خلال اضطرابات شهدتها محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

المصدر: RT