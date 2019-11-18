الإعلام الرسمي الإيراني: مثيرو الشغب أحرقوا القرآن الكريم وعاثوا فسادا بالحوزات (صور)
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قالت مصادر إيرانية رسمية، إن "مثيري الشغب"، هاجموا أمس الأحد، عدة حوزات ومواقع دينية في عدد من المدن الإيرانية، وعاثوا فيها فسادا ودمارا.
وبحسب وكالة فارس، هاجم مثيرو الشغب، أمس الأحد، مصلى صلاة الجمعة في بلدة القدس غرب طهران، وأضرموا النيران بكتب القرآن الكريم.
كما شهدت مدينتا شيراز و كازرون أمس أحداث شغب وهجمات على حوزات ومدارس دينية، وأحرقوا القرآن الكريم وتسببو بخسائر في مباني الحوزارت الدينية.
المصدر: RT
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