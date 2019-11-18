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الإعلام الرسمي الإيراني: مثيرو الشغب أحرقوا القرآن الكريم وعاثوا فسادا بالحوزات (صور)

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الإعلام الرسمي الإيراني: مثيرو الشغب أحرقوا القرآن الكريم وعاثوا فسادا بالحوزات (صور)
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قالت مصادر إيرانية رسمية، إن "مثيري الشغب"، هاجموا أمس الأحد، عدة حوزات ومواقع دينية في عدد من المدن الإيرانية، وعاثوا فيها فسادا ودمارا.

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وبحسب وكالة فارس، هاجم مثيرو الشغب، أمس الأحد، مصلى صلاة الجمعة في بلدة القدس غرب طهران، وأضرموا النيران بكتب القرآن الكريم.

كما شهدت مدينتا شيراز و كازرون أمس أحداث شغب وهجمات على حوزات ومدارس دينية، وأحرقوا القرآن الكريم وتسببو بخسائر في مباني الحوزارت الدينية.

الإعلام الرسمي الإيراني: مثيرو الشغب أحرقوا القرآن الكريم وعاثوا فسادا بالحوزات (صور)
الإعلام الرسمي الإيراني: مثيرو الشغب أحرقوا القرآن الكريم وعاثوا فسادا بالحوزات (صور)
الإعلام الرسمي الإيراني: مثيرو الشغب أحرقوا القرآن الكريم وعاثوا فسادا بالحوزات (صور)
الإعلام الرسمي الإيراني: مثيرو الشغب أحرقوا القرآن الكريم وعاثوا فسادا بالحوزات (صور)
الإعلام الرسمي الإيراني: مثيرو الشغب أحرقوا القرآن الكريم وعاثوا فسادا بالحوزات (صور)

المصدر: RT

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