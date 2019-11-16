"فارس": أعمال شغب في عدد من المدن الإيرانية ومندسون يهاجمون مصارف وممتلكات عامة

أفادت وكالة "فارس" المقربة من الحكومة الإيرانية باندلاع أعمال شغب في عدد من مدن البلاد خلال الاحتجاجات المستمرة على رفع أسعار البنزين، متهمة "مندسين" بتخريب ممتلكات عامة.

وتحدثت الوكالة عن أعمال شغب ووقوع هجمات على مصارف حكومية في العاصمة طهران وكذلك في شيراز وأصفهان وعدد من مدن محافظة خوزستان جنوب البلاد.

وأكدت الوكالة إطلاق شعارات سياسية في شيراز، فيما ذكرت أن "مندسين مناهضين للثورة" أضرموا النيران في الممتلكات العامة بالمدينة.

كما أفادت "فارس" بأن محتجين في مدينة تبريز ألقوا الحجارة تجاه عناصر الشرطة المحلية وألحقوا أضرارا بالسيارات.

ومنذ مساء أمس الجمعة، تشهد عدة مدن إيرانية، خاصة جنوب البلاد، احتجاجات رافقتها أعمال عنف على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بصورة حادة، فيما تحدث ناشطون السبت عن سقوط قتلى بين صفوف المتظاهرين باشتباكات مع قوات الأمن.

وعلى الرغم من هذه التطورات، أكدت السلطات الإيرانية الـ 3، خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى، السبت، على ضرورة التعاون بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين، داعية جميع أجهزة ومؤسسات البلاد إلى العمل على تطبيقها بشكل كامل وناجح.

المصدر: فارس + وكالات