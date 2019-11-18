روسيا تتلقى أول طلبية أجنبية لشراء القاذفة "سو-34"

أعلنت شركة "روس أبورون إكسبورت" اليوم الاثنين، أنها تلقت أول طلب أجنبي لشراء القاذفة الروسية "سو-34"، وذلك على هامش معرض دبي للطيران-2019.

وقال رئيس شركة "روس أبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، في تصريح صحفي، إن "العديد من شركائنا حلقوا على هذه الطائرات، ننتظر قرارات، ونقوم بأعمال التسويق"، مؤكدا أن الشركة تلقت عددا من طلبات الشراء، دون أن يذكر الدول الراغبة في شراء القاذفة "سو-34".

وأضاف ميخييف أن "روس أبورون إكسبورت" جاهزة لتوريد القاذفة "سو-35" إلى إندونيسيا، مؤكدا أن لا شيء يعيق تنفيذ الاتفاق بين الجانبين، وأن روسيا تنتظر فقط قرار جاكرتا.

وفي نفس السياق قال ميخييف إنه من المقرر أن يتم توقيع عقد لإنتاج مروحيات "كا-226" في الهند بحلول سنة 2020.

وأوضح أن الاتفاق مع الهند يهدف إلى صناعة 200 مروحية، والآن جار العمل على تحديد مواصفات المروحية وشكلها وفقا لطلب وزارة الدفاع الهندية.

المصدر: نوفوستي