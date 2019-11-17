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وزير روسي يعرض على محمد بن زايد مروحية "مي-38" (صور)

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عرض وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، على ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مروحية "مي-38" متعددة المهمات.

وأفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية بأن مانتوروف نظم جولة لبن زايد داخل مروحية روسية جديدة من طراز "مي-38" خلال "معرض دبي للطيران 2019".

ونشرت الوكالة صورا توثق عرض المروحية على ولي عهد أبو ظبي، مشيرة إلى أن "الزملاء العرب قدروا عاليا مستوى تجهيزات صالون المروحية".

وأجرى مانتوروف وابن زايد، على هامش فعاليات "معرض دبي للطيران 2019"، محادثات بحثا فيها، حسب الوزارة، "دائرة واسعة من جوانب التعاون في مجال الطيران المدني"، إضافة إلى إعداد اتفاق ثنائي بين البلدين في مجال إصدار الشهادات للطائرات لتعزيز المشاريع المشتركة في مجال صناعة الطيران، وكذلك التعاون في مجال التكنولوجيا والمعدات الصناعية في قطاع النفط والغاز".

المصدر: RT

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