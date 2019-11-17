أصدر البيت الأبيض، اليوم الأحد، بيانا جدد فيه دعم الإدارة الأمريكية للاحتجاجات التي تشهدها إيران على مدار اليومين الأخيرين.

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وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني في احتجاجاته السلمية ضد النظام الذي من المفترض أن يقوده. كما ندين القوة الفتاكة المستخدمة ضد المتظاهرين والقيود الصارمة المفروضة على الاتصالات".

وتابع البيان أن "طهران واصلت بتعصب تطوير برنامجها الخاص بامتلاك الأسلحة النووية وبرنامجها الصاروخي، ودعمت الإرهاب".

وأمس السبت، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، "وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني"، واصفا الاحتجاجات في البلاد بـ "الانتفاضة".

وسابقا اليوم، نددت الخارجية الإيرانية بتصريحات بومبيو، باعتبارها "تدخلا في الشؤون الإيرانية".

وتشهد إيران مظاهرات عارمة مناهضة للحكومة في أكثر من 70 مدينة، بعد أن أعلنت السلطات، يوم الجمعة الماضي، رفع سعر لتر البنزين نحو 3 أضعاف.

وبحسب وسائل إعلام، وصل عدد القتلى في التظاهرات إلى 36 شخصا، بينما تجاوز عدد المعتقلين 1000 شخص.

المصدر: RT + وكالات