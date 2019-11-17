اصطدام طائرتين في مطار ألماني (صور)

اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الناميبية بأخرى تابعة للخطوط الكورية الجنوبية بعد هبوطهما في مطار فرانكفورت، مساء السبت، وفق ما أفاد به مسؤولون، مشيرين إلى عدم وقوع أي إصابات.

وقالت متحدثة باسم مطار فرانكفورت، إن الحادثة وقعت قرابة الساعة 17.00 "ت.غ." يوم السبت، مؤكدة أنه لم يتعرض أحد لإصابات، مشيرة إلى أن أسباب الحادثة لا تزال غير واضحة.

Air Namibia Airbus A330-200 (V5-ANO flt #SW283) collided with a Korean Air Boeing 777-300 (HL7204, flt #KE905) while both were taxiing after landing on taxiway "Mike" at Frankfurt-Intl AP (EDDF). Damage occurred to both aircraft but no one was injured.https://t.co/E3WFfFEoE6pic.twitter.com/4Fw4cLqIEf — JACDEC (@JacdecNew) 17 ноября 2019 г.

كما أفاد بيان صدر عن الخطوط الكورية بأن "الجناح الأيسر لطائرة أير ناميبيا اصطدم بضلع التوازن الأفقي لرحلة الخطوط الكورية كي إي 905 بينما كانت تنتظر على المدرج عقب هبوطها".

وأضاف أن 241 راكبا و40 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة الكورية عندما وقع الحادث.

من جهتها، قالت "شركة ناميبيا للطيران": "نؤكد عدم تعرض أي راكب أو أشخاص من أفراد الطاقم لإصابات"، مبينة أن الضرر جراء الحادث كان صغيرا.

هذا، وتسبب الحادث بتأخير الرحلة العائدة إلى سيئول 21 ساعة، بحسب شركة الطيران الكورية التي أشارت إلى أنه تم توفير أماكن إقامة للركاب المتأثرين، فيما قامت الشركة الناميبية بإجراء مماثل لـ244 راكبا كان من المفترض أن يسافروا من فرانكفورت إلى ويندهوك.

من المهم الإشارة إلى أن السلطات في ألمانيا فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

المصدر: أ ف ب