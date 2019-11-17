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مواجهات حامية الوطيس بين شرطة هونغ كونغ وطلاب جامعيين (فيديو)

أخبار العالم

مواجهات حامية الوطيس بين شرطة هونغ كونغ وطلاب جامعيين (فيديو)
Reuters
احتجاجات هونغ كونغ 17/11/2019
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أطلقت شرطة ​مكافحة الشغب في هونغ كونغ​ ​الغاز​ المسيل للدموع على محتجين لدى خروجهم من حرم إحدى ​الجامعات​.

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وسائل إعلام: شرطة هونغ كونغ تفتح النار على المحتجين
وسائل إعلام: شرطة هونغ كونغ تفتح النار على المحتجين

وأجبر الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة مئات من المحتجين، الذين قام بعضهم برشقها بقنابل بنزين (المولوتوف)، على الاختباء وراء تحصينات أقاموها بشكل بدائي في جامعة الفنون التطبيقية بهونغ كونغ.

هذا وشهدت هونغ كونغ تظاهرات حاشدة تحت مسمى "انتشروا في كل مكان" التي دفعت الشرطة إلى التحذير من أنّ المدينة على وشك "الانهيار التام".

وأعلن جيش الصين أنه نشر جنوده لمدة قصيرة في هونغ كونغ لتنظيف المخلّفات والمتاريس التي تركها المتظاهرون، كما أكدت حكومة المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي أنها "لم تطلب" مساعدة الجنود الصينيين الذين قاموا بهذه الخطوة "كمبادرة من طرفهم".

وتشهد هونغ كونغ أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، حيث ينظم متظاهرون مطالبون بـ"الديمقراطية" تجمعات تتخللها أحيانا مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

المصدر: وكالات 

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