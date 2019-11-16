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الولايات المتحدة.. 5 قتلى بينهم 3 أطفال في إطلاق نار بسان دييغو (صور)

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الولايات المتحدة.. 5 قتلى بينهم 3 أطفال في إطلاق نار بسان دييغو (صور)
Reuters / John Gastaldo
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قالت وسائل إعلام أمريكية إن 5 أشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم، اليوم السبت، في إطلاق نار بسان دييغو، جنوب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وأكدت أن من بين القتلى 3 أطفال.

وذكرت السلطات أن طفلا رابعا يبلغ من العمر 11 عاما، نقل إلى مستشفى لإجراء عملية جراحية إثر إصابته في حادث إطلاق النار بمنزل في حي بارادز هيلز.

وصرح الملازم مات دوبس، بأن الأطفال الذين عثر عليهم قتلى صباح يوم السبت أعمارهم 3 و5 و9 سنوات.

وأضاف أن جثتي رجل يبلغ من العمر 31 عاما وامرأة تبلغ من العمر 29 عاما وجدتا أيضا في المنزل نفسه.

هذا ويعتقد خبراء الشرطة أن مطلق النار هو أحد القتلى، ولا يبحثون عن مشتبه به، مرجحين أن الحادث قد يكون نابعا من حادث داخلي.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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