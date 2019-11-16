قالت وسائل إعلام أمريكية إن 5 أشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم، اليوم السبت، في إطلاق نار بسان دييغو، جنوب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وأكدت أن من بين القتلى 3 أطفال.

وذكرت السلطات أن طفلا رابعا يبلغ من العمر 11 عاما، نقل إلى مستشفى لإجراء عملية جراحية إثر إصابته في حادث إطلاق النار بمنزل في حي بارادز هيلز.

وصرح الملازم مات دوبس، بأن الأطفال الذين عثر عليهم قتلى صباح يوم السبت أعمارهم 3 و5 و9 سنوات.

وأضاف أن جثتي رجل يبلغ من العمر 31 عاما وامرأة تبلغ من العمر 29 عاما وجدتا أيضا في المنزل نفسه.

هذا ويعتقد خبراء الشرطة أن مطلق النار هو أحد القتلى، ولا يبحثون عن مشتبه به، مرجحين أن الحادث قد يكون نابعا من حادث داخلي.

Horrific family tragedy in Paradise Hills. One woman, a man, and three children, all boys under the age of 10 are shot dead. One 11-year-old boy is still in surgery at a local hospital. San Diego Police are investigating. @nbcsandiego#paradisehillspic.twitter.com/L6JUCJC7Ch — Danica McAdam (@DanicaTVNews) 16 ноября 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية