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بالفيديو.. اعتداء على امرأة محجبة في مدينة اسطنبول يثير جدلا في تركيا

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بالفيديو.. اعتداء على امرأة محجبة في مدينة اسطنبول يثير جدلا في تركيا
Reuters / Kemal Aslan
شرطة تركية - أرشيف -
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أثار مقطع فيديو وثق تعرض امرأة محجبة للاعتداء في مدينة اسطنبول التركية، ردود فعل واسعة لدى المغردين الذين انتقدوا عدم تدخل المارة أو الشرطة لإيقاف المعتدية.

ويظهر المقطع توجه إحدى السيدات نحو امرأتين محجبتين، تمران بجوارها، وقامت بلكم إحداهما في وجهها، وحاولت نزع حجابها ثم انصرفت مبتعدة، بينما كانت السيدتان المحجبتان في حالة ذهول، في الوقت الذي اكتفى فيه المارة بالنظر دون تدخل.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الحادثة وقعت في حي كاراكوي بمدينة اسطنبول التركية، مشيرة إلى أن الشرطة التركية تبحث عن المعتدية لإلقاء القبض عليها.

هذا وأبدى العديد من المغردين قلقهم من تزايد حوادث الاعتداء على المحجبات في تركيا في السنوات الأخيرة.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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