أثار مقطع فيديو وثق تعرض امرأة محجبة للاعتداء في مدينة اسطنبول التركية، ردود فعل واسعة لدى المغردين الذين انتقدوا عدم تدخل المارة أو الشرطة لإيقاف المعتدية.

ويظهر المقطع توجه إحدى السيدات نحو امرأتين محجبتين، تمران بجوارها، وقامت بلكم إحداهما في وجهها، وحاولت نزع حجابها ثم انصرفت مبتعدة، بينما كانت السيدتان المحجبتان في حالة ذهول، في الوقت الذي اكتفى فيه المارة بالنظر دون تدخل.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الحادثة وقعت في حي كاراكوي بمدينة اسطنبول التركية، مشيرة إلى أن الشرطة التركية تبحث عن المعتدية لإلقاء القبض عليها.

هذا وأبدى العديد من المغردين قلقهم من تزايد حوادث الاعتداء على المحجبات في تركيا في السنوات الأخيرة.

هذا المشهد مش في دولة غربية منتشر فيها الاسلاموفوبيا، هذا المشهد في عاصمة خلافة الاخوانجية أسطنبول في كاراكوي، تعرض فتاة محجبة الضرب من قبل إمراة علمانية بسبب حجابها. أردوغان دائما يتبجح وينتقد الغرب بسبب قضية الأسلاموفوبيا، بينما تنتشر هذه الظاهرة المشينة بكثرة في بلده تركيا pic.twitter.com/A7epuAl63B — شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) 15 ноября 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام تركية