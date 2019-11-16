 
مباشر

توقف حركة السير نحو طهران تزامنا مع تساقط الثلوج

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mqdv

شهدت حركة السير في الطريق السريع الرابط بين مدينتي طهران وكرج شللا كبيرا، تزامنا مع الاحتجاجات التي تعرفها البلاد، فضلا عن التساقط الكثيف للثلوج.

إقرأ المزيد
محتجون يشلون حركة السير في طهران (خريطة+فيديو)
محتجون يشلون حركة السير في طهران (خريطة+فيديو)

وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن تعطل حركة السير ناجم عن تساقط الثلوج، فيما أكد مراسلنا في وقت سابق أن محتجين أغلقوا طرقا رئيسة في العاصمة وقاموا بإطفاء محركات سياراتهم، ما تسبب بازدحام خانق، إضافة إلى إغلاق طريق كمربندي المؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز بجنوب إيران.

ويأتي تساقط الثلوج في إيران في الوقت الذي غاب فيه هذا العام عن العديد من المدن المعروفة بطقسها البارد شتاء، على غرار العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رسالة الرئيس التونسي لتشكيل الحكومة تثير إعجاب مستخدمي الشبكات الاجتماعية  