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أنقرة: اشترينا الـ"إس-400" الروسية لاستخدامها وليس لركنها جانبا

أخبار العالم

أنقرة: اشترينا الـ
Reuters /FW1F/Giles Elgood
منظومة إس-400 الروسية
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قال رئيس دائرة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، إسماعيل دمير، إن بلاده اقتنت منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية لاستخدامها، لا لتركها جانبا.

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وأكد دمير في مقابلة مع قناة "سي إن إن تركيا" أنه من غير المنطقي لأي دولة أن تشتري منظومات دفاعية مماثلة ثم تكتفي بتركها دون استخدام، مضيفا أن المسؤولين الأتراك والأمريكيين يسعون لمعالجة هذه المسألة.

وأوضح دمير أن تركيا لن تحتاج لجلب عسكريين روس من أجل تشغيل المنظومة.

وجاءت تصريحات المسؤول العسكري التركي بعد أيام من المحادثات التي جمعت أردوغان بنظيره الأمريكي ترامب في واشنطن، حيث ناقشا الخلافات الموجودة بين أعضاء حلف الناتو والعقوبات التي قد تواجه تركيا بسبب اقتنائها المنظومة الروسية، فضلا عن السياسة التي تنتهجها تركيا في سوريا.

المصدر: "رويترز"

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