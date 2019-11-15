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مؤيدون للقضية الفلسطينية يخرجون من محاضرة للقنصل الإسرائيلي في نيويورك

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مؤيدون للقضية الفلسطينية يخرجون من محاضرة للقنصل الإسرائيلي في نيويورك
مؤيدون للفلسطينيين يخرجون من محاضرة القنصل الإسرائيلي في نيويورك
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أقدم طلاب مؤيدون للقضية الفلسطينية على رفع شعارات ضد الاحتلال ومغادرة القاعة خلال محاضرة للقنصل الإسرائيلي والرئيس السابق لمجلس "يشع"، داني ديان، بجامعة هارفارد في نيويورك.

وألقى ديان يوم الأربعاء الماضي محاضرة بعنوان "الاستراتيجية القانونية للمستوطنات الإسرائيلية". وأظهر الفيديو طلابا يرتدون الكوفية (غطاء الرأس العربي التقليدي) ويحملون لافتات احتجاج ضد إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية، كتب عليها "المستوطنات جريمة حرب".

وصرخ أحد الطلاب على القنصل: "المستوطنات إبادة جماعية"، ثم غادر القاعة. على إثر ذلك، قام أمن الحرم الجامعي بإبعاد المتظاهرين الآخرين، وجرت المحاضرة كما هو مخطط لها.

المصدر: "Israel national news"

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