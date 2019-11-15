أقدم طلاب مؤيدون للقضية الفلسطينية على رفع شعارات ضد الاحتلال ومغادرة القاعة خلال محاضرة للقنصل الإسرائيلي والرئيس السابق لمجلس "يشع"، داني ديان، بجامعة هارفارد في نيويورك.

وألقى ديان يوم الأربعاء الماضي محاضرة بعنوان "الاستراتيجية القانونية للمستوطنات الإسرائيلية". وأظهر الفيديو طلابا يرتدون الكوفية (غطاء الرأس العربي التقليدي) ويحملون لافتات احتجاج ضد إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية، كتب عليها "المستوطنات جريمة حرب".

وصرخ أحد الطلاب على القنصل: "المستوطنات إبادة جماعية"، ثم غادر القاعة. على إثر ذلك، قام أمن الحرم الجامعي بإبعاد المتظاهرين الآخرين، وجرت المحاضرة كما هو مخطط لها.

We stand in solidarity with @WaterPalestine and the walkout they organized for an event called "The Legal Strategy for Israeli Settlements" by Israeli ambassador Dani Dayan. Israeli settlements are illegal under international law & we demand justice for the Palestinian community. pic.twitter.com/JS6kz0hkiR — Harvard Students for Bernie (@Harvard4Bernie) November 13, 2019

المصدر: "Israel national news"