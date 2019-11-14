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"رويترز": زلزال بشدة 7.4 يضرب سواحل إندونيسيا

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Reuters AF/WIL/..../KV
آثار زلزال في إندونيسيا -أرشيف-
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ضرب زلزال تبلغ شدته 7.4 على مقياس ريختر السواحل الإندونيسية، اليوم الخميس، وفقا لما أفادت به دائرة المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة.

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وأضافت دائرة المسح الجيولوجي أن مركز الزلزال يبعد 134 كيلومترا شمال غرب جزر مولوكاس، ويصل عمقه إلى 62 كيلومترا.

من جهتها، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا من وقوع تسونامي بعد الزلزال.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

وفي العام الماضي، أدى زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وتبعه تسونامي في بالو بجزيرة سولاويسي، إلى مقتل أكثر من ألفي شخص وفقدان الآلاف.

المصدر: وكالات

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