ثالث هزة أرضية تضرب جنوب إيران بأقل من شهر

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الأربعاء، ضواحي بلدة محملة التابعة لمدينة خنج بمحافظة فارس بجنوب إيران.

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وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران بأن الهزة حصلت عند الساعة التاسعة والنصف ليلا بالتوقيت المحلي، مضيفا أنها وقعت على عمق 10 كم من سطح الأرض، من دون الإفادة حتى الساعة عن وقوع أضرار بشرية.

وتعد هذه الهزة الأرضية، الثالثة من نوعها في أقل من شهر في جنوب إيران، حيث ضربت هزة بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر إقليم هرمزكان بجنوب إيران في 6 نوفمبر الجاري، كما أن المنطقة نفسها كانت تعرضت في 21 أكتوبر الماضي إلى هزة مماثلة بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر>

المصدر: فارس+ RT