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أمريكا تعترف بجانين آنيز رئيسة لبوليفيا

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أمريكا تعترف بجانين آنيز رئيسة لبوليفيا
Reuters
جانين آنيز
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اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بجانين آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا بعد استقالة الرئيس أيفو موراليس التي جاءت عقب أسابيع من الاحتجاجات والمواجهات في الشوارع.

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جانين آنيز تعلن نفسها رئيسة انتقالية لبوليفيا.. والمحكمة الدستورية تؤيدها
جانين آنيز تعلن نفسها رئيسة انتقالية لبوليفيا.. والمحكمة الدستورية تؤيدها

وقال وزير الخارجية الأمريكين مايك بومبيون في تغريدة له على "تويتر" أمس الأربعاء: "تشيد الولايات المتحدة بتولي عضو مجلس الشيوخ في بوليفيا، جانين آنيز، الرئاسة الانتقالية للدولة لتقود بلادها من خلال هذا التحول الديمقراطي وبموجب الدستور البوليفي".

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع بوليفيا وشعبها "في الوقت الذي يستعدون فيه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن".

كما دعا البوليفيين إلى الابتعاد عن العنف وسط توتر بين مؤيدي الرئيس المستقيل موراليس ومعارضيه.

وكانت آنيز البالغة 52 عاما نائبة ثانية لرئيس مجلس الشيوخ قبل أن تعلن نفسها رئيسة انتقالية يوم الثلاثاء، وهي خطوة أيدتها المحكمة الدستورية في بلادها.

وتشهد بوليفيا حالة من الاضطراب السياسي منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أجريت في 20 أكتوبر، وفاز فيها موراليس بولاية رئاسية رابعة.

ومع تنامي الاحتجاجات ضده، وجد موراليس نفسه معزولا بشكل متزايد بعد أن شلت الإضرابات والتظاهرات البلاد، إلى أن قدم استقالته يوم الأحد، مع تخلي الجيش عنه، ولجأ إلى المكسيك حيث وصف من هناك ما جرى في بلاده بأنه "انقلاب".

المصدر: أ ف ب

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