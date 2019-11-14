أمريكا تعترف بجانين آنيز رئيسة لبوليفيا

اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بجانين آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا بعد استقالة الرئيس أيفو موراليس التي جاءت عقب أسابيع من الاحتجاجات والمواجهات في الشوارع.

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وقال وزير الخارجية الأمريكين مايك بومبيون في تغريدة له على "تويتر" أمس الأربعاء: "تشيد الولايات المتحدة بتولي عضو مجلس الشيوخ في بوليفيا، جانين آنيز، الرئاسة الانتقالية للدولة لتقود بلادها من خلال هذا التحول الديمقراطي وبموجب الدستور البوليفي".

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع بوليفيا وشعبها "في الوقت الذي يستعدون فيه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن".

كما دعا البوليفيين إلى الابتعاد عن العنف وسط توتر بين مؤيدي الرئيس المستقيل موراليس ومعارضيه.

وكانت آنيز البالغة 52 عاما نائبة ثانية لرئيس مجلس الشيوخ قبل أن تعلن نفسها رئيسة انتقالية يوم الثلاثاء، وهي خطوة أيدتها المحكمة الدستورية في بلادها.

وتشهد بوليفيا حالة من الاضطراب السياسي منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أجريت في 20 أكتوبر، وفاز فيها موراليس بولاية رئاسية رابعة.

ومع تنامي الاحتجاجات ضده، وجد موراليس نفسه معزولا بشكل متزايد بعد أن شلت الإضرابات والتظاهرات البلاد، إلى أن قدم استقالته يوم الأحد، مع تخلي الجيش عنه، ولجأ إلى المكسيك حيث وصف من هناك ما جرى في بلاده بأنه "انقلاب".

I applaud Bolivian Interim President Jeanine Anez for assuming this role at a time of great responsibility where there is a need to restore order and maintain civilian leadership in #Bolivia. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 14 novembre 2019

المصدر: أ ف ب