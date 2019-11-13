البرازيل تعترف بالسناتور أنيز رئيسة مؤقتة لبوليفيا

هنأت وزارة الخارجية البرازيلية السناتور البوليفية جانين أنيز بتوليها منصب الرئاسة في بلادها، واعترفت بها رئيسة بالإنابة بعد استقالة الرئيس المنتخب إيفو موراليس ولجوئه إلى المكسيك.

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وكتبت الوزارة على تويتر: "تهنئ الحكومة البرازيلية السناتور جانين أنيز على توليها منصبها الدستوري لرئاسة بوليفيا".

وشغلت أنيز منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ وقالت من على منصة البرلمان البوليفي: "سوف أتولى على الفور سلطات رئيس الدولة".

وأوضح التلفزيون البوليفي أنها لم تنل ثقة البرلمان لأن النصاب لم يكتمل بغياب نواب من أنصار موراليس يشكلون ثلثي عدد نواب البرلمان، أي أن بغيابهم كان من المستحيل توفر النصاب القانوني اللازم لإضفاء الشرعية على استقالة الرئيس وشغل أنيز منصبه.

ومن مهام أنيز الآن الإعلان عن انتخابات رئاسية وعامة مبكرة، فضلا عن تشكيل سلطات مؤقتة.

وأعلن الرئيس البوليفي موراليس مع القيادة العليا للبلاد بأكملها استقالتهم يوم الأحد، بعد 19 يوما من الاحتجاجات التي فجرتها الأزمة السياسية التي بدأت بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 أكتوبر، وتقول المعارضة أنها كانت مشوبة بالانتهاكات.

المصدر: "إنترفاكس"