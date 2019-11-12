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نقل الرئيس الأمريكي الأسبق إلى المستشفى

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نقل الرئيس الأمريكي الأسبق إلى المستشفى
Reuters
الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر
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نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أمس الاثنين إلى المستشفى حيث يتوقع أن يخضع لعملية في رأسه بعد سقوطه عدة مرات في الأسابيع السابقة.

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وقال مركز كارتر إن الرئيس البالغ 95 عاما "تم إدخاله إلى مستشفى إيموري الجامعي لإجراء عملية له لتخفيف ضغط على دماغه تسبب به نزيف جراء حادث سقوطه الأخير"، مضيفا أن العملية ستجرى صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "الرئيس كارتر مرتاح بشكل ملائم وزوجته روزالين إلى جانبه"، حيث نقل سابقا إلى المستشفى لمعالجة كسر في حوضه أصيب به في شهر أكتوبر.

وكارتر الذي تولى الرئاسة بين عامي 1977 و1981، جرح رأسه بحادث سقوط أيضا بداية الشهر، لكنه في اليوم التالي تطوع للمشاركة في نشاط لمنظمة "مسكن للإنسانية"، وظهر بضمادة على رأسه.

المصدر: أ ف ب

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