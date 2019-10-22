الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يدخل المستشفى

أُدخل الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، إلى المستشفى، بعد تعرضه لكسر في الحوض جراء سقوطه مجددا في منزله.

وطمأن "مركز كارتر" الذي أسسه الرئيس الأسبق، والذي وصف الكسر بأنه "طفيف"، أن كارتر "معنوياته جيدة ويتوق للعودة إلى منزله" في ولاية جورجيا.

وكتب المركز على "تويتر": "الرئيس الأسبق جيمي كارتر سقط مساء أمس في منزله في بلينز بولاية جورجيا، ونقل إلى مركز فيبي سامتر الطبي للملاحظة والعلاج من كسر بسيط في الحوض.. ومعنوياته مرتفعة ويتطلع للتعافي في المنزل".

Former U.S. President Jimmy Carter had a fall yesterday evening at his home in Plains, Ga. He has been admitted to Phoebe Sumter Medical Center for observation and treatment of a minor pelvic fracture. He is in good spirits and is looking forward to recovering at home. — The Carter Center (@CarterCenter) October 22, 2019

ويبلغ كارتر 95 عاما من العمر، وهو رئيس ديمقراطي أسبق، تولى الحكم من العام 1977 حتى العام 1981.

المصدر: أ ف ب