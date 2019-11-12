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واشنطن "قلقة" حيال الوضع في هونغ كونغ

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واشنطن
Reuters
شرطة هونغ كونغ
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أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" إزاء تزايد العنف في هونغ كونغ، ودعت قوات الأمن والمتظاهرين إلى ضبط النفس.

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وسائل إعلام: شرطة هونغ كونغ تفتح النار على المحتجين
وسائل إعلام: شرطة هونغ كونغ تفتح النار على المحتجين

وقالت مورغن اورتيغاس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أمس الاثنين: "الولايات المتحدة تراقب الوضع في هونغ كونغ بقلق بالغ".

وأضافت: "ندين العنف من جميع الأطراف، ونتعاطف مع ضحاياه بغض النظر عن ميولهم السياسية، كما ندعو الجميع، سواء الشرطة أم المتظاهرين، إلى ضبط النفس".

وتشهد هونغ كونغ أسبوعها الـ24 من التظاهرات، المطالبة بتأمين حريات ديمقراطية أوسع من تلك الموجودة في الصين التي حكمت المدينة في إطار "دولة واحدة ونظامان" منذ تسلمها من البريطانيين عام 1997.

ويتوق المحتجون لوقف ما يرونه تشدد بكين في السيطرة على هونغ كونغ، والتراجع عن التزاماتها بمنح حريات أكبر للمدينة من تلك الموجودة في البر.

 المصدر: أ ف ب

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