ألمانيا تلمح إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات على إيران

ألمح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية خفضها لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقال ماس قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين، إن "إيران يجب أن تعود إلى التزاماتها... وإلا سنحتفظ بحقنا في استخدام كل الأدوات المحددة في الاتفاق".

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية الألماني مع نظيريه البريطاني والفرنسي في باريس، مساء اليوم الاثنين الخطوات التالية للدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران.

من جهتها، أكدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن اجتماع وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي لم يناقش موضوع العقوبات ضد إيران اليوم، لكن إنقاذ الصفقة "يكون صعبا أكثر فأكثر".

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وأضافت موغيريني أن اجتماعا للجنة المشتركة لأطراف الاتفاق النووي قد يعقد خلال الأيام القريبة القادمة.

ونقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله إن اجتماع اللجنة المشتركة قد يعقد في فيينا الأسبوع المقبل على مستوى المدراء السياسيين.

يذكر أن طهران وافقت بموجب الصفقة النووية، التي تم عقدها في عام 2015، على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

وأعلنت إيران الأسبوع الماضي عن تخفيض جديد لالتزاماتها وتشغيل أجهزة الطرد المركزي في منشأة "فوردو" ردا على إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وما وصفته بعدم تنفيذ الدول الأوروبية لالتزاماتها بموجب الصفقة.

المصدر: رويترز