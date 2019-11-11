وزير خارجية لوكسمبورغ يدعو إلى عدم "الاستعجال" في فرض عقوبات على إيران

دعا وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، نظراءه الأوروبيين إلى عدم الاستعجال في فرض عقوبات ضد إيران، إثر استمرارها في التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

ويأتي تصريح أسلبورن، الذي أدلى به اليوم لدى وصوله إلى مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في إطار عزم الأوروبيين على مناقشة التطورات الأمنية في الخليج، "مع الأخذ بعين الاعتبار تصرفات ايران"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".

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وقال أسلبورن: "يجب عدم الإسراع في الحديث عن عقوبات ضد ايران، بل يتعين استكمال الحوار معها مع ملاحظة أن طهران احترمت في السابق التزاماتها ضمن الاتفاق بشهادة تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وذكرت الوكالة الإيطالية، أن الأوروبيين، يرون دون أن يعلنوا صراحة، أن الاتفاق النووي لم يعد صالحا بالفعل، ولكنهم يتنصلون من أي مسؤولية عن سقوطه، ووفق كلام وزير خارجية لوكسمبورغ، فـ"لسنا نحن من خرق الاتفاق، إنها طهران".

المصدر: "آكي"