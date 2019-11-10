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عشرات فرق الإطفاء وطائرات إسرائيلية تحاول إخماد حريق هائل قرب القدس

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عشرات فرق الإطفاء وطائرات إسرائيلية تحاول إخماد حريق هائل قرب القدس
Reuters Ronen Zvulun REUTERS
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجهات المختصة تبذل جهودا ملموسة في محاولة للسيطرة على حريق هائل قرب مدينة القدس.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار أن 22 فريقا للإطفاء بدعم خمس طائرات خاصة بإخماد الحرائق تحاول السيطرة على الحريق الذي نشب اليوم في المنطقة الخضراء المحيطة بمستوطنة تسور هداسا الواقعة على بعد 12 كلم عن القدس.

وحسب تقارير إعلامية، ألقت الطائرات نحو عشرة أطنان من المياه على المنطقة، غير أن جهود فرق الإطفاء تتعرقل بسبب الحر القاسي والرياح القوية التي تبلغ سرعتها 25 كلم في الساعة ومستوى الرطوبة المنخفضة (15%).

وكان الحريق قد التهم تقريبا المنطقة الخضراء، وتهدف جهود رجال الإطفاء إلى الحيلولة دون انتشاره إلى داخل حدود المستوطنة.

 

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

 

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