موراليس يعلن انتخابات رئاسية جديدة في بوليفيا

أعلن رئيس بوليفيا إيفو موراليس، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد على خلفية الاحتجاجات، وبعد نشر التقرير الأولي لمنظمة الدول الأمريكية حول التحقق من فرز الأصوات.

وقال موراليس، خلال مؤتمر صحافي: "اتخذت القرار، أولا، أن أقوم بتحديث كامل لتشكيل محكمة الانتخابات العليا، وثانيا، إجراء انتخابات عامة جديدة، يمكن من خلالها للناس انتخاب سياسيين جدد بشكل ديمقراطي". ولم يحدد موراليس، بعد موعد الانتخابات الجديدة.

وتشهد بوليفيا موجة عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات منذ انتخاب موراليس في 20 أكتوبر لولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس، زاعمين أن الانتخابات مزورة.

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وبعد الإعلان عن نتائج جزئية أولية أوحت بأن البلاد تتجه نحو دورة انتخابية ثانية، صدرت بعد أكثر من 20 ساعة نتائج جديدة حسمت الفوز عمليا لموراليس، ما أثار غضب المعارضة.

المصدر: نوفوستي