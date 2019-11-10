قرية إسبانية تسجل رقما قياسيا بسرعة الاقتراع في الانتخابات

سجل أهالي بلدة فيلياروخا شمالي إسبانيا اليوم الأحد، رقما قياسية في سرعة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حيث أكملوا عملية الاقتراع خلال 32 ثانية.

ولا يتجاوز عدد الناخبين المسجلين في القرية 8 أشخاص، وفي كل دورة انتخابية يحاولون تحطيم الرقم القياسي السابق. واليوم تمكنوا من تحسين النتيجة التي حققوها قبل أربع سنوات والتي كانت 42 ثانية، وذلك بعد فشل محاولتهم الأخيرة في الانتخابات البرلمانية في 28 أبريل الماضي، عندما استغرق تصويتهم دقيقة ونصف الدقيقة.

ولتحقيق هذا الإنجاز، اصطف ناخبو القرية في الطابور أمام مركز الاقتراع قبل نصف ساعة من فتحه، وبمجرد سقوط آخر ورقة تصويت في الصندوق اتصلت مسؤولة محلية بلجنة انتخابية عليا لإبلاغها باستكمال عملية الاقتراع.

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ويدلي اليوم الإسبان بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة هي الرابعة خلال السنوات الأربع الأخيرة والثانية هذا العام، سيختارون فيها 305 نواب و208 سيناتورا في البرلمان الجديد للبلاد.

المصدر: "نوفوستي"