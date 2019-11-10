 
مباشر
عاجل
الدفاع التركية: مقتل 8 مدنيين بإحدى قرى تل أبيض السورية في هجوم بسيارة مفخخة

قرية إسبانية تسجل رقما قياسيا بسرعة الاقتراع في الانتخابات

أخبار العالم

قرية إسبانية تسجل رقما قياسيا بسرعة الاقتراع في الانتخابات
Globallookpress Matthias Oesterle
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mp1l

سجل أهالي بلدة فيلياروخا شمالي إسبانيا اليوم الأحد، رقما قياسية في سرعة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حيث أكملوا عملية الاقتراع خلال 32 ثانية.

ولا يتجاوز عدد الناخبين المسجلين في القرية 8 أشخاص، وفي كل دورة انتخابية يحاولون تحطيم الرقم القياسي السابق. واليوم تمكنوا من تحسين النتيجة التي حققوها قبل أربع سنوات والتي كانت 42 ثانية، وذلك بعد فشل محاولتهم الأخيرة في الانتخابات البرلمانية في 28 أبريل الماضي، عندما استغرق تصويتهم دقيقة ونصف الدقيقة.

ولتحقيق هذا الإنجاز، اصطف ناخبو القرية في الطابور أمام مركز الاقتراع قبل نصف ساعة من فتحه، وبمجرد سقوط آخر ورقة تصويت في الصندوق اتصلت مسؤولة محلية بلجنة انتخابية عليا لإبلاغها باستكمال عملية الاقتراع.

إقرأ المزيد
الإسبان ينتخبون برلمانا جديدا للمرة الثانية في سنة
الإسبان ينتخبون برلمانا جديدا للمرة الثانية في سنة

ويدلي اليوم الإسبان بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة هي الرابعة خلال السنوات الأربع الأخيرة والثانية هذا العام، سيختارون فيها 305 نواب و208 سيناتورا في البرلمان الجديد للبلاد.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا