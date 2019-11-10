طهران تعين سفيرا جديدا لدى موسكو

وافق مجلس الشورى الإسلامي في إيران على استقالة النائب كاظم جلالي ليحل مكان مهدي سنائي سفيرا لإيران في روسيا.

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وساند 146 عضوا في المجلس قرار الاستقالة الذي عارضه 58 آخرون، فيما امتنع 9 أعضاء عن التصويت.

وأشارت وكالة "إسنا" إلى أن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، أعرب عن أمله في أن "يلعب جلالي في مهمته الجديدة في السفارة الإيرانية في روسيا دورا فعالا في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إيران وروسيا"، كما تمنى له النجاح وأثنى على جهوده في المجلس.

المصدر: "إسنا"