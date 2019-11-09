"بلومبرغ": الخارجية الأمريكية استأنفت المساعدات لأوكرانيا قبل إيعاز ترامب

قالت وكالة "بلومبرغ"، إن الخارجية الأمريكية قررت في سبتمبر الماضي، استئناف تخصيص جزء من المساعدة المالية لأوكرانيا، قبل أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بهذا الخصوص.

ونوهت الوكالة، بأن ترامب أعلن قبل ذلك، أنه أمر باستئناف تخصيص هذه الأموال في 11 سبتمبر.

ووفقا لمصدر الوكالة، قررت الخارجية الأمريكية القيام بذلك قبل بضعة أيام من تصريح ترامب. وقال المصدر، إن المسؤولين في الخارجية، تصرفوا بهذا الشكل، بعد التشاور مع محامين، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن إدارة الميزانية والشؤون الإدارية بالبيت الأبيض وكذلك ترامب نفسه، لا يتمتعان بسلطة تجميد هذه الأموال بحوالي 140 مليون دولار المخصصة لأوكرانيا عبر الخارجية الأمريكية.

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وفي نهاية أغسطس الماضي، أفادت صحيفة Politico، بأن ترامب أوعز بإعادة النظر في المساعدة العسكرية لأوكرانيا. وذكرت الصحيفة، أن الرئيس الأمريكي، أراد التأكد من استخدام الأموال بأفضل طريقة، من وجهة نظر مصالح الولايات المتحدة.

وفي 2 أكتوبر، أعلن ترامب أنه تم إلغاء وقف التمويل العسكري لأوكرانيا، بطلب من السناتور الجمهوري روب بورتمان والعديد من المشرعين الآخرين.

وفي الوقت نفسه، وصف الرئيس الأمريكي، أوكرانيا خلال فترة رئاسة بيترو بوروشينكو بأنها دولة تعاني من "فساد هائل".

المصدر: تاس