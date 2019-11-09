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رئيس وزراء الهند يشكر نظيره الباكستاني

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رئيس وزراء الهند يشكر نظيره الباكستاني
Reuters Adnan Abidi
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شكر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي نظيره الباكستاني عمران خان على التعاون في فتح معبر حدودي للوافدين السيخ من الهند لزيارة أحد أبرز المواقع المقدسة بالنسبة لهم في أراضي باكستان.

وقال مودي، في تصريحات متلفزة أدلى بها أثناء مراسم افتتاح معبر كارتابور في الجانب الهندي من الحدود: "بودي أن أشكر رئيس وزراء باكستان عمران خان على احترامه لمشاعر الهند. أشكره على تعاونه".

ويتيح افتتاح المعبر لألوف الوافدين السيخ المشاركة دون تأشيرات دخول في الاحتفالات المقامة بمناسبة الذكرى الـ550 لولادة مؤسس ديانتهم الغورو ناناك الذي تقع مقبرته على بعد أربعة كيلومترات فقط عن الحدود بين الدولتين في الأراضي الباكستانية.

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ويعد افتتاح المعبر مثالا نادرا للتعاون بين الجارتين النوويتين وسط التوتر المستمر بينهما لاسيما حول إقليم كشمير المتنازع عليه.

المصدر: فرانس برس

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