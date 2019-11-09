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واشنطن تسعى لاستعادة رفات جنودها القتلى في الصين

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واشنطن تسعى لاستعادة رفات جنودها القتلى في الصين
Reuters ISSEI KATO
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كشف مسؤول كبير في البنتاغون أن الولايات المتحدة تريد تعزيز تعاونها العسكري مع الصين ولاسيما في إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الصين خلال الحرب العالمية الثانية.

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وذكر راندال شرايفر المسؤول عن شؤون منطقة آسيا والمحيط الهادئ في البنتاغون يوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي من المقرر أن يزور آسيا الأسبوع المقبل، سيلتقي نظيره الصيني الجنرال وي فنغ على هامش اجتماع دولي في بانكوك.

وقال: "نفضّل أن تكون هناك علاقة تعاون أكبر مع الصين... إسبر سيطلب مزيدا من التعاون بشأن المفقودين وبخاصة في الحرب العالمية الثانية، وهو مجال نتعاون فيه بشكل متقطع مع الصينيين. نرغب في أن تعود (هذه العلاقة) إلى مستوى أقوى".

ولفت إلى أن إسبر قد يبحث انتهاكات العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، وهي انتهاكات منسوبة إلى الصين.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بتوفير النفط لبيونغ يانغ، في انتهاك للحظر المفروض عليها.

المصدر: "أ ف ب"

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