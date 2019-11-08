ظريف لأوروبا: باب التفاوض لا يزال مفتوحا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لم تغلق بعد باب التفاوض مع أوروبا سعيا للحفاظ على الاتفاق النووي، رغم دخولها المرحلة الرابعة من تقليص التزاماتها ضمن الاتفاق.

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وجاء كلام ظريف في تصريح صحفي قصير أدلى به لدى وصوله مساء اليوم الجمعة، إلى مدينة أنطاليا التركية للمشاركة في أعمال الاجتماع الـ24 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "ايكو" للتعاون الاقتصادي.

وأكد ظريف أن المفاوضات بين طهران والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في 2015، وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لا تزال جارية، إذ قال: "إيران لم تغلق باب المفاوضات مع أوروبا ونجري حاليا مفاوضات مع فرنسا وبقية الدول الراغبة بالحفاظ على الاتفاق النووي".

وأضاف أن طهران اتخذت خطوتها الرابعة من خفض التزاماتنا النووية نتيجة لعدم قيام "الطرف المقابل" أي الأوروبيين، بإجراءات عملية لإبقاء الاتفاق فعالا.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن إطار حقوق إيران بموجب الاتفاق للرد على انتهاك واشنطن للصفقة وعدم التزام الموقعين الأوروبيين ببنودها.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأربعاء الماضي، استئناف عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو" في إطار خفض إيران التزاماتها النووية.

المصدر: RT