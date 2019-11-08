انطلقت في فرنسا محاكمة "أمير" داعشي من جمهورية الشيشان الروسية، نشط في صفوف جماعة متطرفة في سوريا ودرب الإرهابيين هناك على المتفجرات بين عامي 2012 و2015.

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وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن "حسان بيك تورشاييف، الرجل الملتحي ذا الشعر الطويل الأشقر والبالغ من العمر 49 عاما"، اعترف بأنه ذهب إلى سوريا لإعادة أخوين له كانا يقاتلان هناك، لكنه شارك في المعارك واحتجز سجناء دون إعدامهم"، بعدما نفى في بداية التحقيق زيارة سوريا والقتال فيها أصلا.

leparisien.fr

وقال المتهم، الذي وصفه مستشار في الطب النفسي بأنّه "ذكي جدا"، إنه يعاني من مشاكل في الذاكرة منذ 2015 وأنه أصيب برأسه.

وحسب وكالة فرانس برس، فقد أوقف الرجل عام 2015 في مولدوفا بينما كان عائدا من تركيا، وهو من مواليد غروزني وجاء إلى فرنسا في 2002 حيث حصل على لجوء سياسي ثم على الجنسية الفرنسية عام 2008 وهو الشقيق الأكبر لثلاثة أشقاء وشقيقة، وابن وزير شيشاني سابق خسر ثروته خلال حرب 1999-2000، ويعد اثنان من أشقائه في عداد الموتى في سوريا.

وحسب التحقيق، فإن الاستخبارات الفرنسية تتبعته منذ 2005 بسبب تطرفه الديني ويعتقد أنه قاتل في سوريا عام 2013 مع جماعة "أحرار الشام"، حسب التحقيق وبعض أقواله، ولكن من دون أن تكون لديه نية لتنفيذ اعتداءات في فرنسا.

المصدر: "أ ف ب"