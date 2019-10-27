فرنسا: تصفية البغدادي لا تعني التخلص عن "داعش" وسنواصل محاربة التنظيم

اعتبرت فرنسا أن تصفية زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، التي أعلنتها الولايات المتحدة، لا تعني دحر التنظيم نفسه، مشددة على عزمها مواصلة محاربته.

وقالت وزير الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، في تغريدتين نشرتهما اليوم الأحد على حسابها في موقع "تويتر": "البغدادي: التخلص المبكر من إرهابي واحد لكن ليس من تنظيمه. سنواصل مكافحة داعش بلا هوادة بالتعاون مع شركائنا، متكيفين مع الظروف الجديدة".

وأضافت بارلي، التي تمثل بلادها أحد أبرز المشاركين في التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" بقيادة الولايات المتحدة: "أهنئ حلفاءنا الأمريكيين بهذه العملية. وأفكر اليوم بصورة خاصة في كل ضحايا جنون البغدادي والمجرمين الذين اتبعوه".

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، مقتل زعيم "داعش" بعملية "جريئة" نفذتها القوات الخاصة للولايات المتحدة في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، السبت الماضي.

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنها لا تملك أي معلومات تؤكد مقتل البغدادي لا سيما أن مثل هذا الإعلان ليس الأول من نوعه، نافية ما قاله ترامب حول مساعدة روسيا على تحليق الطيران الأمريكي في إدلب لتنفيذ العملية.

المصدر: RT