كشفت وسائل إعلام أمریكیة عن غیاب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئیس الأمریكي، عن جلسة الإدلاء بشھادته في مجلس النواب الأمريكي في إطار تحقیقات عزل الرئیس دونالد ترامب.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن مسؤول في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب قوله، إن "بولتون لم یحضر الجلسة اليوم الخميس"، وأشار إلى أن محامي بولتون، أبلغ المجلس بأن موكله، ھدد باللجوء إلى القضاء في حال أصدر المجلس استدعاء يلزمه بالحضور، لتقدیم ما لديه من معلومات بخصوص الاتھامات الموجھة لترامب، بالضغط على أوكرانیا، لفتح تحقیق یضر بأحد منافسيه المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

إقرأ المزيد

وقال المسؤول، إن "توجيه البيت الأبيض، لبولتون بعدم حضور الجلسة، سيضاف كدليل على عرقلة ترامب لعمل الكونغرس".

من جانبھا قبلت جینیفر ویلیامز، مساعدة نائب الرئیس مایك بنس الحضور الیوم الخمیس، لتدلي بشھادتھا خلف أبواب مغلقة ، في إطار تحقیق العزل.

وفي الأسبوع المقبل، سيبدأ المجلس جلسات التحقیق العلنیة، حسبما أعلن رئیس لجنة الاستخبارات بالمجلس آدم شیف.

المصدر: وكالات