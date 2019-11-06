أول جلسة استماع علنية في قضية عزل ترامب الأسبوع المقبل

أعلن رئيسة لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، أن أول جلسة استماع علنية في قضية عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منصبه ستعقد الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان لرئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، أن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في أوكرانيا، ويليام تايلور، ونائب مساعد وزير الخارجية جورج كينت، سيدليان بشهادتيهما يوم 13 نوفمبر الجاري.

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وأضاف أن السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش، ستمثل أمام النواب يوم 15 نوفمبر.

وأشار شيف إلى أن مزيدا من التفاصيل سينشر خلال الأيام القريبة القادمة.

يذكر أن مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، صوت في وقت سابق إلى جانب بدء المرحلة العلنية من إجراءات التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب في قضية ضغطه المحتمل على القيادة الأوكرانية لكي تفتح تحقيقا مع نجل منافسه السياسي جو بايدن.

المصدر: رويترز