أكثر من نصف الأمريكيين يؤيدون إجراءات عزل ترامب

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أن أكثر من نصف الأمريكيين أعربوا عن دعمهم لإطلاق عملية عزل الرئيس دونالد ترامب.

وأظهر الاستطلاع الذي تم أجراؤه بطلب من قناة "إن بي سي" وصحيفة "WSJ" أن 55% من الأمريكيين يدعمون المبادرة التي تقدم بها الحزب الديمقراطي، وأن 24% من بين هؤلاء يرون أن هناك أسبابا كافية لبدء إجراءات العزل.

وعارض ثلث الذين تم استطلاع رأيهم المبادرة التي تقدم بها الديمقراطيون، واعتبروا أنه من الضروري أن يكمل ترامب ولايته.

هذا وقد أطلق مجلس النواب الأمريكي، الخميس الماضي، مرحلة جديدة ومعلنة للتحقيق في اتهامات ضد ترامب، حيث صوت المجلس بأغلبية 232 صوتا مقابل 196 صوتا لإطلاق عملية عزل الرئيس رسميا.

وقد تم فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كان ترامب قد أمر بحجب قرابة 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الحاسمة لأوكرانيا لدفع رئيسها الجديد فلاديمير زيلينسكي لفتح تحقيق في قضية جو بايدن وابنه هانتر الذي له نشاطات اقتصادية في أوكرانيا.

ويرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن ترامب استغل المساعدات الأجنبية كوسيلة ضغط للحصول على خدمات سياسية.

المصدر: وكالات