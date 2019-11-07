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تقرير الوكالة الدولية يخلو من أي إشارة إلى أعمال التخصيب بفوردو في إيران

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تقرير الوكالة الدولية يخلو من أي إشارة إلى أعمال التخصيب بفوردو في إيران
AFP HO / ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN
منشأة "فوردو" النووية الإيرانية
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لم يذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي أعمال لتخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو النووي الإيراني.

وأكدت الوكالة في تقرير، نشرته اليوم الخميس، أن إيران نقلت أسطوانة تحتوي على غاز سداسي فلوريد اليورانيوم إلى منشأتها النووية في فوردو، وقامت بتوصيلها بأجهزة الطرد المركزي، ما يعتبر انتهاكا لشروط الاتفاق حول برنامج طهران النووي، الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

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وأشارت الوكالة إلى أنها تأكدت يوم الأربعاء من توصيل الأسطوانة بمجموعتين من أجهزة الطرد المركزي في "إجراء تحضيري يسبق أعمال التخصيب".

وأشار التقرير إلى أن المجموعات الأربع المتبقية من أجهزة الطرد المركزي تبقى "بدون تغيير"، ولا تجري فيها أي أعمال لتخصيب اليورانيوم المحظورة بموجب الاتفاق النووي.

ووزعت الوكالة الدولية تقريرها المفصل حول الأنشطة النووية الإيرانية على خلفية إعلان طهران عن تخفيض جديد لمستوى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وبدء تشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو.

المصدر: رويترز

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