ميركل وستولتنبرغ يعلقان على "موت" الناتو

أعرب كل من أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن رفضهما لوجهة نظر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن الحلف على شفا الموت.

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وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ستولتنبرغ عقد اليوم الخميس في برلين، رأت ميركل أن الرئيس الفرنسي "اختار عبارات شديدة اللهجة" عندما تحدث عن حالة حلف الناتو.

وأضافت: "لا تتطابق وجهة النظر هذه مع وجهة نظري".

من جهته، أيد ستولتنبرغ موقف ميركل بالقول إن الناتو "قوي"، مشيرا إلى أن حلفاءه في أوروبا "يزيدون حجم استثماراتهم (في ميزانية الحلف)، فيما تعزز الولايات المتحدة وجودها في أوروبا".

وتأتي تصريحات ميركل وستولتنبرغ تعليقا على ما قاله الرئيس الفرنسي في حديث لمجلة "إيكونوميست" بشأن حالة من الموت الدماغي يعيشها الناتو حاليا بسبب "انعدام التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو حول القرارات الاستراتيجية".

المصدر: وكالات







