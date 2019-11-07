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إيران تتقدم بشكوى ضد المقرر الخاص لحقوق الإنسان

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إيران تتقدم بشكوى ضد المقرر الخاص لحقوق الإنسان
Reuters DENIS BALIBOUSE
مقر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
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أعلن أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية، محمد جواد لاريجاني، أن بلاده قدمت شكوى ضد المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان حول إيران جاويد رحمان.

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وقال لاريجاني خلال ندوة عقدت في السفارة الإيرانية لدى جنيف، إن "إيران تعتزم التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان"، مؤكدا أن تجربة البلاد في مجال حقوق الإنسان كانت قيمة لدول العالم الأخرى، "وما زالت هذه التجربة مستمرة".

وأضاف، أن "العقلانية الإسلامية توضح الأمور، فالإسلام الذي تدعو له حكومتنا يعتمد على الاجتهاد ويختلف عن الإسلام السلفي، لأن الإسلام ليس نصا جامدا".

وشدد على أن لطهران انتقادات تجاه أداء منظمة الأمم المتحدة خلال الأعوام الأربعين الماضية، مضيفا، "إننا نشهد كل عام إصدار قرار ضد إيران بلا منطق أو دليل".

وتابع، أن "الدولة التي تنظم انتخابات واحدة كل عام كمعدل وتعد دولة ديمقراطية لا تستحق أن يتم التعامل معها بهذا الشكل الانتقائي".

وإشار إلى أهمية التعاون مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكذلك التعاون مع المقررين الموضوعيين ودعوة 3 منهم لزيارة إيران، منتقدا أداء المقرر الخاص في الشأن الإيراني جاويد رحمان، ومنها مقابلاته مع القنوات المعادية لإيران، معتبرا تصرفاته بأنها "تتعارض بشكل صريح مع مهمته كمقرر".

المصدر: فارس نيوز

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