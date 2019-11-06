بوركينا فاسو.. نحو 100 قتيل وجريح في هجوم على قافلة تابعة لشركة تعدين كندية

قتل 37 شخصا وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح، اليوم الأربعاء، جراء هجوم شنه مسلحون على قافلة كانت تقل عمالا لشركة "سيمافو" الكندية المتخصصة في تعدين الذهب، حسبما أفادت السلطات المحلية.

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وفي وقت سابق من اليوم، أشارت الشركة، في بيان، إلى أن الحادث وقع على بعد نحو 40 كلم من منجم بونغو، موضحة أن القافلة التي رافقتها حراسة عسكرية، كانت تقل "موظفين محليين ومقاولين وموردين".

وأضاف البيان أن موقع بونغو يبقى في مأمن وأن الحادث لم ينعكس على نشاطات المنجم، مؤكدا أن الشركة تتعاون "مع السلطات على مختلف مستوياتها لضمان سلامة وأمن موظفينا ومقاولينا وموردينا".

كما أعربت الشركة عن تعازيها لذوي الضحايا وكذلك عن "دعمها التام" لقوات بوركينا فاسو الأمنية.

وأشارت "رويترز" إلى أن الهجوم الأخير هو الثالث الذي تعرضت له حافلات الشركة خلال الأشهر الـ 15 الأخيرة.

وبعد الهجوم الثاني الذي أسفر، في ديسمبر الماضي، عن مقتل 5 أشخاص، قامت "سيمافو" بتعزيز أمن قوافلها وقررت نقل عامليها المغتربين بين موقع بونغو والعاصمة واغادوغو على متن مروحية.

المصدر: رويترز + موقع شركة "سيمافو"