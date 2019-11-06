تنحي المفوض العام لـ "الأونروا" بسبب التحقيق معه في قضايا إدارية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن مفوضها العام بيير كرينبول، قرر التنحي عن منصبه حتى اكتمال تحقيق يخضع له في قضايا تتعلق بإدارة الوكالة.

وأكدت "الأونروا" في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عيّن كريستيان ساوندرز، قائما بأعمال الوكالة خلال الفترة المعنية.

وأشار البيان إلى أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة أكمل جزءا من التحقيق، وأظهرت نتائجه "بعض القضايا الإدارية التي تتعلق تحديدا بالمفوض العام"، ما دفعه إلى التنحي.

ولفت البيان إلى أن "الأونروا" على مدى الأشهر القليلة الماضية، شرعت في مراجعة داخلية لوظائفها في مجالات الحوكمة والإدارة والمساءلة، بغية ضمان أداء عملها وفق أعلى معايير المهنية والشفافية والفاعلية، مشددا على أن الوكالة بدأت باتخاذ إجراءات تصحيحية في بعض المجالات التي تتطلب تعزيزا، وستستمر في هذا السبيل خلال الأشهر القادمة.

وأعرب البيان عن التزام الوكالة باستخدام أموال المانحين بأفضل طريقة ممكنة من حيث الكفاءة والفعالية، داعيا المانحين وشركاء "الأونروا" إلى "تأمين الدفعات المالية الملحة بغية مساعدة الوكالة في سد العجز المالي الكبير، وضمان أن تستمر في تقديم خدماتها الحيوية والفريدة لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني".

المصدر: RT