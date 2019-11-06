كمالوندي: سنتوصل إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 4.5% بحلول السبت

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عباس كمالوندي، إن بلاده ستتوصل إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 4.5% في محطة فوردو بحلول السبت وبحضور مراقبي الوكالة الدولية.

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وأضاف كمالوندي أن "ألفي كيلوغرام من (غاز UF6) نقلت من محطة نطنز إلى مقر تخصيب اليورانيوم في فوردو، وسنبدأ ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي عند الساعة 12 ليلا (موعد انتهاء المهلة التي منحتها طهران للدول الأوروبية)".

وتابع كمالوندي قائلا: "نمتلك 50 طنا من غاز سادس فلوريد اليورانيوم (غاز UF6) نقلنا منها طنين إلى فوردو وسننقل المزيد تدريجيا".

ولفت كمالوندي إلى أن مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشرفون على جميع مراحل تشغيل أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم في محطة فوردو.

وبدأت طهران، اليوم الأربعاء، ضخ غاز (UF6) في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو النووي، تنفيذا للخطوة الرابعة من خفض التزاماتها في الاتفاق النووي، بحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية.

المصدر: RT