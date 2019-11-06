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طهران تبدأ تشغيل أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو النووي

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طهران تبدأ تشغيل أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو النووي
صورة من محطة فردو النووية
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بدأت طهران اليوم الأربعاء ضخ غاز (UF6) في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو النووي، تنفيذا للخطوة الرابعة بخفض التزاماتها في الاتفاق النووي، بحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية.

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وأضافت وكالة إيسنا: تم نقل 2000 كيلوغرام من غاز سادس فلوريد اليورانيوم من محطة نطنز إلى محطة فوردو تحت رقابة مفتشي الوكالة الدولية، لبدء تشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو".

وأعلنت طهران أمس الثلاثاء أنها ستبدأ اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو بنسبة حتى 5%، مشيرة إلى أنها قادرة على القيام بذلك حتى مستوى 20%، إلا أنها لفتت إلى أن هذه الخطوة قابلة للعودة في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته بموجب الاتفاق النووي.

طهران تبدأ تشغيل أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو النوويصورة لمخزن الغاز الذي تم نقله من محطة نطنز إلى فوردو

المصدر: RT

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