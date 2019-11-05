إيران تعلن عن الخطوة الرابعة من مراحل تقليص التزاماتها النووية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن طهران ستبدأ منذ الغد (الأربعاء) بتنفيذ الخطوة الرابعة لتقليص التزاماتها، وستلغيها في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته في الاتفاق النووي.

إقرأ المزيد

وأضاف روحاني في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء خلال مراسم افتتاح مصنع "الحرية" للابداع: "سنبدأ منذ الغد (الأربعاء) بتنفيذ الخطوة الرابعة في محطة فوردو النووية، وستكون بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في المحطة ... إن هذه الخطوة قابلة للعودة في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته بموجب الاتفاق النووي.. وسنعود إلى تطبيق الاتفاق النووي بالكامل في حال تمكنا من بيع النفط ونفذ الطرف المقابل تعهداته".

وتابع روحاني: "سأبلغ اليوم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بضخ الغاز في أكثر من ألف جهاز طرد مركزي في محطة فوردو منذ الغد .. نشاطنا الجديد في محطة فوردو سيكون تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية"، مؤكدا أن لبلاده كامل الحق في إنتاج أي نوع من أجهزة الطرد المركزي.

وأضاف الرئيس الإيراني أن المفاوضات مع الأوروبيين مستمرة و"ستمنح طهرن الطرف المقابل مهلة جديدة من شهرين".

وكانت طهران قد أكدت مؤخرا عزمها على اتخاذ المرحلة الرابعة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما لم تف الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.

وفيما يخص العقوبات الأمريكية أكد روحاني أن طهران لن تستسلم أمام العقوبات الأمريكية، منوها بأن بلاده تمكنت خلال العام الماضي من التقليل من آثار هذه العقوبات.

وتابع روحاني: "صوت العالم اليوم مع إيران ويدرك أن العقوبات الأمريكية ضدنا ظالمة".

وأكد أن بلاده مستعدة للتفاوض مع أمريكا في حال رفعت العقوبات رسميا عن طهران، وأن طهران لم تغلق باب الحوار و"لا تخشى التفاوض".

وحول دعوة طهران لدول الخليج للانضمام إلى مبادرة "هرمز للسلام" التي تقدمت بها لتأمين المنطقة، قال روحاني، "بعثت رسالة حول مبادرة السلام في مضيق هرمز لجميع قادة دول المنطقة ودعوتهم إلى الانضمام إليها".

المصدر:RT





