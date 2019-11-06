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روحاني "يشكر" الولايات المتحدة وحلفاءها!

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روحاني
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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شكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، "السياسة الأمريكية وحلفاءها"، معتبرا أنه بفضلها سيعود مفاعل فوردو النووي إلى العمل.

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وقال روحاني في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، إن "الخطوة الرابعة في إطار خفض التزامات إيران بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة في الاتفاق النووي الإيراني، عن طريق ضخ الغاز إلى 1044 جهاز طرد مركزيا، تبدأ اليوم.

وأضاف روحاني: "بفضل السياسة الأمريكية وحلفائها، سيعود مفاعل فوردو النووي قريبا إلى مرحلة التشغيل الكامل".

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا تظهر عملية نقل كميات الغاز (UF6) من محطة نطنز إلى فوردو.

إلى ذلك، أبلغت إيران رسميا، الثلاثاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطوتها الرابعة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

وكان روحاني قال في وقت سابق، الثلاثاء، إن "طهران ستبدأ تنفيذ الخطوة الرابعة لتقليص التزاماتها، وستلغيها في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته في الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن بلاده "ستمنح الطرف المقابل مهلة جديدة من شهرين".

المصدر: RT

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